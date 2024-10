PRIME SPETTACOLI REGIONI Creature teatrali fantastiche pratesi Il teatro METASTASIO insieme a LACASADARGILLA sostiene l'arte teatrale per il 50 anni del FABBRICONE di Prato con uno spettacolo itinerante BEAUTIFUL CREATURES ispirato a Giuliano Scabia e Luca Ronconi

Intanto il buon Claudio Morici continua la sua battaglia contro le serie pantofolaie in favore dell'arte militante... anche in occasione dell'allestimento itinerante del BEAUTIFUL teatrale. Un viaggio notturno in un bosco che pullula di figure e paure di scena. Prova attoriale diffusa ed esperimento sociale dello spazio scenico secondo la lezione di Scabia-Ronconi che a Prato eran davvero dei campioni. Innovazione coreografica e artigianato minuto recitati in un'opera originale in prima nazionale da promuovere ed esportare. Scatole cinesi a matrioska in macchine barocche dentro il Fabbricone. Storie vere, create e belle, in itinere anche da noi, fuori di casa, sotto le stelle.

