Crescono le location per dire "Sì". Nel 2021, 28 matrimoni

Cresce l’interesse per Rimini Wedding Destination. La città, infatti, offre ben 10 location in cui è possibile celebrare matrimoni e unioni civili: un’opportunità davvero interessante per gli sposi e per chi deve organizzare il loro matrimonio. La collezione si è arricchita con le ultime location: PART, Cinema Fulgor e Villa des Vergers e che, non appena si sono rese disponibili, hanno suscitato grande interesse.



Nel 2021, nonostante la complessità del periodo, sono stati celebrati, con l’organizzazione di VisitRimini, 28 matrimoni: 9 al Museo della città, 8 alla Casa dei matrimoni, 6 al Grand Hotel, 2 al Fulgor, 2 alla palazzina Roma e uno alla Villa Des Vergers. Su 28 coppie, 11 vengono da fuori città e fra queste, 3 dall’estero. I motivi della scelta di Rimini sono tanti: nella maggior parte dei casi vince il legame affettivo con la città, teatro del primo incontro o amata meta delle vacanze. A questo si aggiunge la ricchezza e la varietà delle location inclusa la possibilità – davvero rara in Italia - di celebrare il matrimonio sulla spiaggia.