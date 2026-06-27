"Cretinetti" dal muto ha voce anche oggi

Da Bergamo a Benevento gli alunni di V si cimentano nel dar voce e suoni (in dialoghi e sonorizzazioni) al grande André Deed che intorno agli anni Dieci del '900 interpretò CRETINETTI (Ladro e Innamorato). La casa torinese ITALIA FILM del mitico e geniale Giovanni Pastrone (regista/inventore) lanciò la comicità muta (sceneggiata come un pantomima) di CRETINETTI anche da noi. Gli studenti lavorano su questo patrimonio restaurato (Museo del Cinema TO). Creatività, disegno e colori pastello per didascalie e cartelli: didattica e pedagogia delle scuole al servizio della 7^Arte, che faceva di TORINO il centro più europeo del cinematografo. Le comiche divennero cosi famose e diffuse lungo il Belpaese da cambiare il vocabolario della lingua italiana: TRECCANI: Cretinetti, uno sciocco incapace che si cimenta in tutto senza saper fare alcunché.







