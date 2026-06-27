DOCUMENTI E SCUOLA "Cretinetti" dal muto ha voce anche oggi Sonorizzazione del cinema muto italiano nel progetto LA SCUOLA PRIMARIA IN PRIMA FILA dal Museo Nazionale del Cinema di Torino il laboratorio su CRETINETTI Ladro e Innamorato

Da Bergamo a Benevento gli alunni di V si cimentano nel dar voce e suoni (in dialoghi e sonorizzazioni) al grande André Deed che intorno agli anni Dieci del '900 interpretò CRETINETTI (Ladro e Innamorato). La casa torinese ITALIA FILM del mitico e geniale Giovanni Pastrone (regista/inventore) lanciò la comicità muta (sceneggiata come un pantomima) di CRETINETTI anche da noi. Gli studenti lavorano su questo patrimonio restaurato (Museo del Cinema TO). Creatività, disegno e colori pastello per didascalie e cartelli: didattica e pedagogia delle scuole al servizio della 7^Arte, che faceva di TORINO il centro più europeo del cinematografo. Le comiche divennero cosi famose e diffuse lungo il Belpaese da cambiare il vocabolario della lingua italiana: TRECCANI: Cretinetti, uno sciocco incapace che si cimenta in tutto senza saper fare alcunché.

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