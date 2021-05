ALBUM SUL CRIMINE “Criminis Imago”: la mostra della procura bolognese "Le immagini della criminalità a Bologna”, in Santa Maria della Vita, l'esposizione documentaria di Genus Bononiae a cura del procuratore capo Giuseppe Amato

Intanto le foto sono oltre 100, in bianco e nero, frutto delle inchieste per immagini di cronaca e scatti di giudiziaria dei fotografi bolognesi di nera WALTER BREVEGLIERI e PAOLO FERRARI. Per la prima volta a Bologna Giuseppe Amato (capo della procura felsinea) e Marco Baldassari, dell''Archivio Ferrari, accompagnano il pubblico in un viaggio dai luoghi del crimine al tribunale esattamente come in un film poliziesco (la Banda Casaroli con le sue rapine violente anni 50 ispirò il film di Florestano Vancini). Gli assassini frequenti di mogli, amanti e figli, nel dopoguerra fino ai delitti del Dams, l'Italicus, il 2 agosto e la Uno bianca. Dalla cronaca nera alla stagione del terrorismo in 2 sezioni. Tra le curiosità oggetti e pose fotografiche da banco ottico della scientifica. Nel cortile di Palazzo Pepoli una topolino e una giulietta di Carabinieri e Polizia mentre il catalogo è firmato tra gli altri da Carlo Lucarelli.

