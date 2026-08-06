MUSICA REGIONE Cristicchi: "dead or alive" Simone Cristicchi in tour con “A-LIVE” al @Cubo di Bologna Estate

Dal vivo (tour: in carne e spirito, in un progetto live) per 20 anni ancora vivo (tournée: cantattore, poeta e scrittore, “dalle tenebre alla luce”). Il percorso di CRISTICCHI continua tra canzoni, parole, e memoria. Un vero e proprio spettacolo anche di parola ma sempre in musica e teatro-canzone: dagli esordi di successo in diversi registri, intimi e collettivi. La sua carica umana traspare nella persona oltreché nell'artista: “scintille e lapilli d'umanità (ceneri e fuoco)”, di pace e d'impegno sociale nel far musica e cultura, POLITICO anche nella vita. SIMONE insegna 'recitarcantando' sul palco che la fragilità e la vulnerabilità sono dell'umanità soprattutto se al maschile: contraddizioni ed epifanie.

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