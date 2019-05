Croisette alla Little Italy con un "Giuda" alla Buscetta visto da Bellocchio

Serata italiana sulla Croisette sbarca Bellocchio coprodotto da Rai Cinema con il suo film sul pentito di mafia noto in tutti i continenti, vissuto sotto copertura (unica opera targata Italia in concorso per la Palma d'Oro), nel giorno di Capaci non senza qualche polemica. In tutta Italia esce la pellicola in contemporanea con la prima francese fortemente voluta dalla RAI. Mattatore assoluto Pierfrancesco Favino (Luigi Lo Cascio è il controverso Totuccio Contorno), attore di respiro internazionale molto apprezzato anche in America garantisce qualcosa in più alla recitazione in siculo-brasiliano sulla falsariga del vero TRADITORE (secondo il codice d'onore) Tommaso Buscetta. "Boss dei 2 mondi" amante della belle vita e delle donne, negli anni fine 80 e 90 cambiò il corso della storia rivelando a Falcone i segreti delle famiglie palermitane tra nuova mafia e vecchi padrini provocando lo stermino della sua di famiglia. Una lettura colta e visionaria del caso BUSCETTA che risente del testo letterario su GIUDA di Amos Oz.

fz