SOLIDARIETÀ CTCF: "Dove hai imparato i trucchi?", Mago Forrest "Dalla mia amica Gilly"

CTCF: "Dove hai imparato i trucchi?", Mago Forrest "Dalla mia amica Gilly".

C'è spazio anche per San Marino nell'ultima puntata di 'Che tempo che fa' su Rai tre. O meglio, per la bella iniziativa del libro magico di Magica Gilly. E' stato lo stesso Mago Forrest, ospite della puntata, a rivelare come avesse imparato i trucchi proposti in studio grazie al libro dell'illusionista 24enne con sindrome di Down figlia del Mago Gabriel, organizzatore del Festival internazionale della magia di San Marino. Libro i cui profitti saranno destinati all' ASDEI di San Marino, associazione che si occupa di persone diversamente abili, come ha ricordato lo stesso Michele Foresta, per l'anagrafe, invitando ad aderire a questa iniziativa di solidarietà.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: