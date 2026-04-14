EVENTI REGIONE Cuba: la palestra sportiva di vita A TU LADO di Cristiano Regina in prima nazionale al Truffaut di Modena per DOC IN TOUR farà tappa anche al Modernissimo di Bologna e all'Eliseo di Cesena

“A tu lado” è l'espressione affettiva ACCANTO A TE, sentendo il tuo fianco, così attaccato all'altro da accompagnarlo per tutta la vita; crescendo con te per amore. SENTENDO A TU LADO in modo leale attraverso la palestra sociale fondata dall'ex pugile italiano SAMUEL FABBRI: “Gimnasio de L''Habana” da oltre 20 anni toglie giovani atleti dalla strada e dalla 'mala vida' sognando per loro un altro destino. Un ritratto della Cuba contemporanea in piena crisi economica e politica. Negli ultimi 4 anni oltre un milione di cubani è emigrato negli Stati Uniti tra loro molti giovani alla ricerca di un futuro, adesso, che è già ieri da un passato di miseria e povertà che dura, appunto, da oltre mezzo secolo.

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