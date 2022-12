Cucina, risate e uno spettacolo inedito: dallo chef/comico Vito a “La vita è un luna Park" Ieri sera, a San Marino, due spettacoli molto applauditi

"Savòur fa rima con amòur": l'ironia incontra il cibo con le ricette di cucina e di vita dello chef e comico Vito Bicocchi, protagonista della rassegna “Sguardi oltre la scena”. Fuori dal teatro il palcoscenico diventa un noto supermercato della Repubblica, a Valdragone, dove Vito ha intrattenuto un numeroso e divertito pubblico dialogando con Donatella Depaoli e Paolo Rondelli di ciò che più lo appassiona, la buona tavola, raccontata anche attraverso aneddoti ed esperienze di vita. Ironia e cuore entrano in cucina, sulle ali dei ricordi dell'infanzia, che sapori e odori tanto bene sanno risvegliare.

Si ride ancora, ma questa volta al Centro sociale di Fiorentino con “La vita è un luna Park”. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, la cui mission è mantenere vivo il dialetto, bene prezioso quanto fragile, torna in scena con uno spettacolo in lingua italiana, un lavoro d'insieme che ha visto alternarsi testi di vari autori: da Stefano Benni a Totò, da Tiziano Terzani a Luigi Pirandello, senza dimenticare Achille Campanile, Pablo Neruda, Charlie Chaplin. In maniera inedita e sperimentale, lo spettacolo si è svolto in tutti gli spazi del Centro Sociale: dal piccolo palcoscenico alla platea, dallo spiazzo sotto il palco alla balconata. Uno spettacolo diverso dal solito, un mosaico di battute, trovate divertenti ma anche momenti di riflessione. Insomma, un saliscendi di emozioni, come avviene anche nella vita.

