Cugini made in USA alla polacca

Il viaggio in Europa di due cugini americani in memoria della nonna polacca non si sa fino alle fine se sia un dolore vero o una pena... La vacanza si trasforma in un viaggio nella memoria storica di un popolo colpito duramente dalla Seconda Guerra mondiale. Odio/amore tra i due consanguinei e diversi punti di vista sulla vita e il tour turistico “ebraico”... supportati/sopportati dalla povera guida turistica, James. Effetto tragicomico itinerante: David e Benji affondano nelle tensioni famigliari americane. Mescolandosi ai pellegrini-turisti sulle tracce dell'Olocausto scoprono radici e origini dei compagni di viaggio, un po' a modo loro, imparano ad amarsi.