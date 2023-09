RAPPORTI BILATERALI Cultura, il Segretario Belluzzi ad Andorra tra incontri bilaterali e visite

Il Segretario di Stato Belluzzi è in visita ufficiale ad Andorra assieme all’Ambasciatore Luca Brandi e da Francesco Morganti funzionario della Segreteria di Stato per la Cultura. Oggi Belluzzi sarà ricevuto da Joan-Marc Joval, Capo dell’Azione Cultura del Ministero della Cultura per una visita alla “Sala d’Exposicions of the Government of Andorra” e l’attuale esibizione “'Notes sobre l’Antropocè” e terrà un doppio incontro bilaterale con Mònica Bonell, Ministro della Cultura e, a seguire, con Ladislau Baro, Ministro dell’Educazione. Il viaggio prevede anche la visita a “Espai Columba” e la partecipazione all’inaugurazione di “L’And Art 2023”, Biennale internazionale d’Arte di Andorra integrata da una collaborazione istituzionale internazionale con lavori sviluppati da artisti sammarinesi, Paese invitato in questa quinta edizione.

