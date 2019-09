Cultura: l'amore e la vita nell'ultimo libro di Donna Riccarda, al Titano lo String Concert Academy

Libri e musica nel sabato sera

“Voglio provarci ancora” disse a se stessa Donna Riccarda quando, dopo essere rimasta vedova, scelse di impegnarsi in una nuova storia d'amore. Nel titolo del suo terzo libro, presentato ieri al Grand Hotel, è racchiusa l'intelligenza e l'ironia di una donna nata nel 1937 e sempre al passo con i tempi. In questo nuovo volume autobiografico l'autrice racconta la terza parte della sua vita. Uno degli episodi più significativi fu proprio il nuovo legame amoroso che si interruppe nel corso del tempo.

Ora è sola a livello sentimentale, racconta, ma non nella vita, grazie alla famiglia numerosa. Solo i nipoti alla presentazione di ieri erano ben 12; più di 20 i familiari. Riccarda Luisa Righi Gozi è una donna di spirito e di mentalità aperta: nel libro parla, tra gli altri temi, anche di omosessualità e di come per lei non abbia mai rappresentato un problema, già nei non semplici anni '50. “Nessun rimpianto”, scrive, insieme a un invito alla speranza: “Tutto, tranne la morte, ha una soluzione”.

In serata al teatro Titano lo String Concert Academy: concerto per violino, violoncello e pianoforte con musicisti di fama internazionale. Musiche di Mendelssohn, Grieg e di Leonid Gorokhov: violoncellista presente sul palco. L'evento, organizzato della Camerata del Titano, è stato anche l'occasione per presentare la nuova Rassegna musicale d'autunno, alla ventunesima edizione.