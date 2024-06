STORIA Cultura per tutti: presentata la riproduzione dell'antico manoscritto su San Marino Il testo, riprodotto in facsimile fedele all'originale, è in vendita con una tiratura limitata

Il più antico manoscritto ritrovato sulla vita dei santi Marino e Leone ora può essere consultato da tutti, grazie alla realizzazione di una serie di riproduzioni fedeli all'originale, nei minimi dettagli. Vita Santi Marini, prodotto da una casa editrice specializzata, con una tiratura limitata di 1000 copie, è stato presentato dalle istituzioni sammarinesi, insieme alle studiose che hanno lavorato alla ricerca, Meris Monti e Maria Giovanna Fadiga.

"E' un grande passo avanti nella possibilità per i sammarinesi - afferma Monti - di accostarsi a quello che possiamo, a pieno titolo, considerare un testo fondativo del nostro Stato". "Le parole di San Marino - aggiunge Fadiga - sono riportate su carta e diventano vive. La riproduzione richiede un lavoro sia tecnologico, dal controllo cromatico alla stampa, sia artigianale, dall'invecchiamento della carta all'applicazione delle borchie, afferma Barbara Bertoni, che dirige la casa editrice.



In questo modo, sottolinea il direttore degli Istituti Culturali, Paolo Rondelli, è possibile ammirare un manoscritto altrimenti chiuso in un archivio. Il testo era stato presentato anche al capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella, durante la sua visita a San Marino lo scorso dicembre: una copia sarà consegnata proprio al Quirinale. Intanto, prosegue la candidatura per l'iscrizione al Registro Unesco “Memoria del Mondo”. "Mettere a disposizione il manoscritto verso enti, istituzioni, terzo settore, famiglie e concittadini all'estero - afferma il segretario all'Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi - è un modo per condividere la nostra storia".

Nel servizio le interviste a Meris Monti (presidente Commissione Nazionale Unesco), Maria Giovanna Fadiga (filologa), Barbara Bertoni (direttrice Casa Editrice Imago) e Andrea Belluzzi (segretario di Stato Istruzione e Cultura)

