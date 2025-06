Cultura: verso una revisione completa della normativa sulla gestione in Repubblica delle opere d'arte In fase di elaborazione un PdL basato sulle più avanzate legislazioni in ambito europeo. In una recente seduta del Congresso un passo significativo, su impulso del Segretario Lonfernini

Le sinergie come fattore chiave, di un progetto di ampio respiro. In quest'ottica la Delibera del 23 maggio, con la quale è stato dato mandato all'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di cooperare con Segreteria e Dipartimento Istruzione e gli Istituti Culturali; e di supportare sotto il profilo tecnico-economico lo sviluppo di un Sistema dell'Arte in Repubblica.

L'impegno del Segretario Lonfernini è infatti dare impulso ad un settore potenzialmente d'eccellenza: produzione, commercio, ospitalità di collezioni d'arte. E sarebbero plurime le ricadute positive. “E' un sistema che porterà un beneficio senza ombra di dubbio di alto livello culturale”; poi – continua il Segretario di Stato -“sappiamo che all'interno di quei circuiti si muove anche un'attività di carattere economico estremamente virtuosa”.

L'idea è coinvolgere istituzioni, galleristi, collezionisti, investitori, realtà finanziarie, tutta la filiera dei servizi specializzati, e ovviamente gli artisti, per la creazione di un adeguato ecosistema. Si è già lavoro – rimarca il Segretario alla Cultura – su un progetto di legge che rinnoverà la normativa attualmente in vigore: risalente al 1919. “Come ogni buona casa ha avuto un suo corso, un suo esito favorevole – sottolinea -, ma oggi ha necessità assolutamente di essere rinnovato”.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini

