31 DICEMBRE "Cuori in Piazza" a San Marino per salutare il 2024

Si avvicina l’arrivo del nuovo anno con la festa “Cuori in Piazza. Per un Nuovo Anno più Dolce!”: dalle 22.00 circa del 31 dicembre, Piazzale Lo Stradone si trasformerà in una vera e propria scena aperta per trascorrere l’ultima notte dell’anno in allegria con tutta la famiglia. Ad aprire la serata saranno le gag dell' imitatore televisivo Antonio Mezzancella e a seguire la Party Band degli Showzer, capitanati dall’Omino di Pan di Zenzero, che torna anche quest’anno con il live concert e il corpo di ballo per portare tanto ritmo ed energia in piazza.

Immancabile, poi, l’ormai storico Djset di Mr. Lory G. e allo scoccare della mezzanotte il brindisi augurale con il tradizionale spumante accompagnato da una dolce fetta di pandoro o panettone.

