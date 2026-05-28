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Curiosità: ritratti di birra bionda franco-belga

Campagna d'agenzia (THE ARTOIS PROBABILITY) con il Museo argentino di Belle Arti sui capolavori fiamminghi e francesi in cui si beve già l'antica birra belga del “Corno” (Den Hoorn, 1366 - Lovanio dal 1465) prodotta anche nella regione dell'Artois (F)

di Francesco Zingrillo
28 mag 2026

Bicchieri di birra chiara nascosti nei grandi capolavori dei fiamminghi francesi antichi. Manet, Brueghel e Browuer, ad esempio, dipinsero e diedero colore in forma di vetro, tipico del contenitore da birra paglierina e leggera, alla bevanda dei Paesi Bassi e della Francia occidentale. Secondo lo studio pubblicitario “THE ARTOIS PROBABILITY” il famoso marchio della STELLA era già presente nella pittura sin dal XV secolo con molta probabilità... forme e colori lo confermerebbero. Il solito algoritmo su base variabile (geografia, bicchiere, e colore, appunto) dagli archivi del marchio ha scandagliato e fissato la percentuale di probabilità (alta): che sia la “Stella Artois”!




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