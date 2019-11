Cybercrime al centro del seminario del Master in criminologia

Terzo ed ultimo modulo per il seminario “La criminalità non convenzionale”, organizzato dall'Università di San Marino - nell'ambito del programma del Master in criminologia e psichiatria forense -, a cui partecipano una cinquantina di iscritti fra funzionari PA, esponenti delle forze dell'ordine, avvocati, studenti e non solo. Al centro, il tema del cybercrime: in cattedra, Mario Luberto, docente di diritto dell'informatica, con un focus sulle fonti internazionali e l'ordinamento giuridico italiano. Dopodiché, la parola ad Alessandro Rossi, militare del Corpo della Gendarmeria in forza al nucleo di polizia postale, con un approfondimento sull'indagine informatica e i riferimenti normativi sammarinesi; infine, Mirco Marchetti del Dipartimento Ingegneria dell'Università di Modena e Reggio Emilia, a proposito di sicurezza informatica e attacchi ai sistemi.