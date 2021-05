D'Annunzio come Nosferatu in multisala

"Il cattivo poeta"

Verso la programmazione estiva, in riviera torna nelle sale di Savignano, tutto il cinema in uscita compreso il lungometraggio tutto italiano di Gianluca Jodice su Gabriele D'Annunzio. “Cattivo” il Vate perché critico e controcorrente anche nella sua congeniale dimora: IL VITTORIALE. Il poeta maturo nei suoi ultimi anni in esilio dorato a Gardone. Dopo il 1938 Mussolini va verso la guerra e il vecchio intellettuale dei gesti eroici decade in una solitudine 'sorvegliatissima' dalla polizia politica perché considerato pericoloso per la nuova diplomazia estera. Lui, sempre sopra le righe, è ormai ingombrante per l'Italia dell'Asse non serve più. Si può fare: cioè vedere in multisala un oscuro “Nosferatu dentro al suo museo-castello” come lo definisce il regista. La biografia cinematografica romanzata di un letterato ha un pubblico anche giovanile interessato a una storia lontana che già allora esaltava i giovani e incuriosiva la gente da rotocalco e gli studenti dei GUF (Gruppi Universitari Fascisti). Il film può essere guardato come un testamento e recepito come un feuilleton nazional-popolare per tutti.

fz