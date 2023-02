SANREMO Da 15 anni in vacanza a San Marino, “un piacevole incontro" con Rtv per due musicisti sinfonici

Dal Festival di Sanremo alla Repubblica di San Marino. Il messaggio arriva da Vitaliano Gallo, 1° fagotto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Insieme alla moglie Cristina Noris, anche lei musicista clarinettista, da 15 anni vengono in vacanza sul Titano. Per questo, durante la manifestazione canora, hanno pensato di incontrare non solo i protagonisti della 73esima edizione: da Amadeus al vincitore Mengoni, ma anche la troupe della San Marino RTV composta da Luca Salvatori e Maurizio Zannoni, "2 grandi ed instancabili professionisti", scrivono "li abbiamo visti sempre pronti a documentare in ogni istante l'evento canoro delle 5 giornate con entusiasmo e professionalità". Inviando poi "Un Saluto a tutti i Sanmarinesi e un arrivederci a Giugno".

