EVENTI EMILIA Da Amleto a Hugo in quadri teatrali Stasera al Fioldrammatici di Piacenza Il Mulino di Amleto presenta RUY BLAS tratto da Victor Hugo nell'adattamento sull'identità e il coraggio contemporanei di Marco Lorenzi

RUY BLAS #TUTTIEROI nel mondo che crolla ( in parallelo alla nostra contemporaneità) un alto funzionario della corte spagnola si vendica della regina (e del potere precostituito) scambia l'identità del servitore RUY con un nobile Don Cesare per entrare a corte (dentro il palazzo tra nobili, accoliti e potenti di turno). Palco al centro e pubblico intorno su tre lati lo spazio scenico si dilata per far partecipare il pubblico alla vicenda in cui ognuno scrive e mette a disposizione delle parti e degli attori un po' di sé con tante riflessioni sulle diverse identità. “Quattro quadri di coraggio” per sperare?!

fz

