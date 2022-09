SPETTACOLI REGGIO EMILIA Da Barcellona all'Emilia l'arte plastica catalana Lo spettacolo di danza contemporanea con PELAT dalla Catalogna al Festival Aperto emiliano

JOAN CATALÀ è un artista plastico che dalla Catalogna ha portato in tutto il mondo il suo teatro del movimento con oggetti di scena comunicati attraverso il corpo. Gioco e lavoro si fondono insieme coinvolgendo spazio, forza individuale (l'attore) e collettiva (il pubblico). Danza contemporanea acrobatica del teatro fisico clownesco. Strade e paesaggi urbani le sue performance sono entrate in varie aziende di design e opere plastiche. PELAT di Català Carrasco da Barcellona è una proposta di confine basata sulla rivisitazione di tecniche artigianali divenute performance nel corso del tempo. Al Festival di Santarcangelo 2022 le azioni di piazza di JOAN sono state quest'anno la testimonianza iberica di una rassegna internazionale in una piccola cittadella teatrale. La sua proposta di bellezza si è trasformata in appartenenza alla comunità romagnola dove l'autore ha proposto la leggerezza del circo in casa.

