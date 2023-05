STORIA DEL CINEMA Da Bologna a Cannes con il restauro IL FERROVIERE di Pietro Germi restaurato a Bologna torna a “Cannes Classic” sulla Croisette dopo la prima del 1956

Il laboratorio l'Immagine Ritrovata della Cineteca bolognese è il 'cuore' del restauro de IL FERROVIERE diretto e interpretato da Germi. Dal programma MEDIA di Europa Creativa direttamente al festival francese. Il regista che aveva scritto la storia del nostro cinema in quegli anni era in crisi per una serie di insuccessi compromettendo il rapporto con il produttore CARLO PONTI. Cercava nuovi soggetti da proporre al grande pubblico: storie normali di massa. Pietro un giorno incontra lo sceneggiatore comunista Alfredo Giannetti che gli propone la storia di un operaio cattivo e della sua famiglia e gli dice: “tu devi dirigere e interpretare il protagonista”. Il provino orchestrato da Giannetti piace al produttore. Il Film dopo Cannes fu un successo dell'Italia da ricostruire.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: