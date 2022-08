Da Bologna Pasolini 100 a Venezia 79

TEOREMA, La pellicola del 1968, recuperata dall'originale nel laboratorio bolognese L'Immagine Ritrovata, sarà PASO 100 x CINE 79: il film torna alla mostra dopo 54 anni dove venne premiato con la Coppa Volpi a Laura Betti, vera icona del regista anche dopo l'assasasinio del '74. Un cast stellare ( Terence Stamp, Massimo Girotti e Silvana Mangano con Ninetto Davoli e Laura Betti) per un'opera discussa già durante la lavorazione, osteggiata in piena rivolta sessantottina, , da reazionari e rivoluzionari, ed è tutto dire.. Il TEOREMA per assurdo è questo: se una famiglia borghese venisse visitata da un giovane dio cosa avverrebbe? La serva (il proletariato e la civiltà contadina) perderà il senso del sacro sostituito dal benessere mercificato... (Pasolini profetico, oggi).