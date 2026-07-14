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Da Cannes l'arte di Goya per Sky anche in Italia

L'OMBRA DI GOYA su SKY ARTE a cura di ARTRIBUNE presentato a Cannes il docu-film corale sul pittore spagnolo più oscuro e dissacrante tra XVIII e XIX secolo

di Francesco Zingrillo
14 lug 2026

Il documento basato sui contributi di esperti e artisti si muove per salti temporali legati alle singole opere. In un'epoca di mezzo che anticipa l'era moderna guardando ai conflitti della contemporaneità (contraddizioni). Dodici specialisti in varie discipline compiono individualmente un'anatomia del singolo quadro. I luoghi dove Goya ha dipinto entrano nella narrazione dei critici. Un'archeologia viva d'un autore enciclopedico: 'religioso' nel suo approccio sull'oscuro che ci penetra, una crepa di luce nell'arte.




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