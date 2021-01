DANTE 700 Da Casa Alighieri il viaggio incredibile del Poeta Per i 700 anni dalla morte dell'ALIGHIERI nonostante il covid Il MUSEO CASA DANTE fiorentino apre da subito le visite virtuali ai suoi spazi nell'attesa delle celebrazioni dal Quirianle a Ravenna

Il viaggio del Poeta, morto a Ravenna nel 1321, dalla Commedia al tour digitale in 3D fruibile da tutti grazie a EET industria creativa in CASA DANTE abbatte le distanze. La tecnologia CARDBOARD in visione a 360° lavora attraverso gli hotspot di contatto utenti. Sagoma e volto (naso compreso...) del Sommo Poeta in fattezze originali accolgono il visitatore e raccontano una storia in versi e videomapping tratti da Doré e Blake. 3 piani espositivi e tematici sulla vita privata di Dante e sulla Firenze medioevale dove nacque nel 1265 in Casa Alighieri nei pressi di Torre della Castagna (almeno secondo la tradizione popolare tramandata). Spazi museali aperti al pubblico nel 1965 mentre la residenza espositiva inaugura nel 1994. La costruzione è una struttura in crescita adattabile con le nuove tecnologie alla bellezza dell'opera dantesca.

fz

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: