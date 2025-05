EVENTI EUROPEI Da Cinecittà a Videocittà in co-visione Il prossimo Festival Videocittà di Roma a luglio sarà all'insegna del progetto CO-VISION della Commissione Europea sulle urgenze ambientali

L'evento romano aperto al mondo voluto da Francesco Rutelli è ormai storia della sperimentazione digitale e della cultura contemporanea anni Duemila. Quest'anno entra di prepotenza l'emergenza ambientale e la cura del pianeta in funzione avveniristica secondo i nuovi linguaggi dell'arte. DIGITAL e PATRIMONIO NATURALE possono convivere: installazioni, video-mapping, sculture e performance in un progetto internazionale di respiro europeo con diversi partner tecnici. CO-VISION è in fondo un lungo racconto immersivo di gente diversa capace di dialogare su ambiente, clima e giovani: il futuro. Scuola di cittadinanza europea che coinvolge lo studio, il lavoro e la vita di tutti. Memoria collettiva della casa comune in cui viviamo custodita in una biblioteca digitale e visiva che nel tempo sarà un archivio aggiornato all'oggi di sempre, e così per anni e anni fino al vero cambiamento non soltanto climatico.

