INTORNO A NOI Da Forlimpopoli a Sogliano una band-orchestra folk “La grande notte della danza” con l'Orchestrona popolare di Forlimpopoli diretta da Davide Castiglia a Sogliano al Rubicone (Santa Maria di Riopetra) per BORGO SONORO

La Scuola di Musica popolare di Forlimpopli nasce per accogliere e collaborare con i territori vicini valorizzando la cultura della gente attraverso le persone. Dal forliverde al cesenate collinare per dare valore alle radici comuni e alle tradizioni storiche contadine dell'entroterra della provincia. Musica e ballo (inscindibili nella cultura popolare delle campagne: feste di piazza e deli'aia) coinvolgono le generazioni, appunto. Connubio artistico e culturale tra BORGO SONORO e l'ORCHESTRONA per “la pace, il dialogo, e la condivisione”. Il territorio di Sogliano racchiude anche l'anima musicale dell'antica cittadina di Forlimpopoli. La piazzetta della chiesa di Santa Maria si trasforma in una balera sotto le stelle per “la Notte della Danza” nel 40° della scuola 'forlimpopolarpopolese'. Una grande macchina da ballo di strada in una formazione unica nel solo genere folk, autenticamente popolare. Musicisti ed ex allievi tra i 30 e i 70 anni maestri e studenti della istituzione musicale spontanea con un obiettivo: la festa collettiva patrimonio vivo ancora tra noi. L'ensemble nato 20 anni fa da un'idea del maestro Davide Castiglia incarna sia la band sia l'orchestra folk itinerante vocata a far ballare.



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