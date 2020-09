Da giovedì in vendita la moneta "Pro Iss" per rendere omaggio agli eroi del Covid

Da giovedì in vendita la moneta "Pro Iss" per rendere omaggio agli eroi del Covid.

Sarà emessa giovedì 17 settembre 2020, la moneta da collezione da 10 euro in cupro-nichel, coniata in via straordinaria, per rendere omaggio agli eroi della pandemia. Nel rovescio della medaglia, scrive l'Ufficio Filatelico e Numismatico, è raffigurata un’infermiera che prende per mano un’anziana paziente, entrambe con la mascherina. Sullo sfondo a destra è riportata la Prima Torre di San Marino, mentre il valore così come lo stemma sono riportati nel dritto della medaglia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lo sportello di vendita sarà aperto nei seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso la sede in Via 28 luglio n.212 – 47893 – Borgo Maggiore (Centro Uffici Tavolucci, al piano sottostante la Filiale della Banca Agricola Commerciale).



I più letti della settimana: