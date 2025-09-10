Da King: marcia per la vittoria... (della morte)

"The long walk"

Ci avevano provato in tanti da fine anni 80 a farne una sceneggiatura “distopica” (come si dice adesso ma non allora) e nera violenta (tra horror e thriller militareschi) senza trovare la chiave registica giusto dell'originale letterario giovanile di King. Il romanzo è del 1979 quando lo scrittore americano trentenne si faceva chiamare Richard Bachman. Clima del decennio dopo anche nel movie con 100 'camminatori' adolescenti pronti a resistere o morire per soldi davanti a militari e telecamere. Un 'reality road' tutto girato sulla strada che diventa una via dolorosa costellata di cadute e ferite per la sopravvivenza (se ne salva soltanto uno e vince tutto!?): contro chi e cosa?







