ANTEPRIMA CINE USA Da King: marcia per la vittoria... (della morte) THE LONG WALK di Francis Lawrence tratto dal romanzo giovanile anni 80 di Stephen King racconta “La lunga marcia” di sopravvivenza verso il destino di una generazione di americani

Ci avevano provato in tanti da fine anni 80 a farne una sceneggiatura “distopica” (come si dice adesso ma non allora) e nera violenta (tra horror e thriller militareschi) senza trovare la chiave registica giusto dell'originale letterario giovanile di King. Il romanzo è del 1979 quando lo scrittore americano trentenne si faceva chiamare Richard Bachman. Clima del decennio dopo anche nel movie con 100 'camminatori' adolescenti pronti a resistere o morire per soldi davanti a militari e telecamere. Un 'reality road' tutto girato sulla strada che diventa una via dolorosa costellata di cadute e ferite per la sopravvivenza (se ne salva soltanto uno e vince tutto!?): contro chi e cosa?

