Da Nomadland all'ultimo Allen non senza Scorsese

Da lunedì 17 a domenica 23 maggio il Concordia riapre la platea in sicurezza anche su prenotazione WWW.sanmarinocinema.sm. In attesa del cartellone estivo arrivano in Repubblica i migliori titoli del mese mentre continua la mini rassegna su Scorsese. Solo mercoledì 19 maggio alle 21THE AVIATOR con Leonardo diCaprio nei panni del magnate americano Howard Hughes che da Hollywood passo all'industria aeronautica, dagli anni Venti al Primo Dopoguerra, in un turbinio di passione e pazzia. Proiezioni anche alle 18 oltreché alle 21 per NOMADLAND Oscar americano 2021 (ritratto di una nazione in crisi percorso sociale e di vita tutto al femminile) e RIFKIN'S FESTIVAL (scrittura, giornalismo e regia, nel film più spagnolo del regista ambientato a San Sebastiàn) ultima commedia europea di Woody Allen aspettando il prossimo copione parigino.

fz