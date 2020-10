Da oggi corsi di strumento in presenza. Approvate le linee guida per ripartire in sicurezza

Nel servizio l'intervista a Giacomo Volpinari, Presidente Istituto Musicale Sammarinese.

Dopo la parentesi Covid che nei mesi scorsi aveva inevitabilmente portato all'attività a distanza, oggi ripartono i corsi di strumento in presenza dell'Istituto Musicale Sammarinese presso la Scuola Secondaria Superiore di Città. Il tutto secondo linee guida studiate ad hoc per garantire la necessaria sicurezza nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. Si presta particolare attenzione, ad esempio, al distanziamento personale; alla pulizia e sanificazione ripetuta di ambienti e servizi igienici; alla frequente areazione dei locali; alle prescrizioni di igiene e sicurezza come l'utilizzo della mascherina. Fondamentale sarà naturalmente la collaborazione delle famiglie per monitorare lo stato di salute dei ragazzi, ogni giorno prima di prendere parte alle attività. Per il Presidente IMS, Giacomo Volpinari, "la parola d'ordine è buon senso".

Torna anche Musicagiocando ma le lezioni inizieranno tra una settimana, lunedì 12 Ottobre. Particolare attenzione viene inoltre rivolta alla protezione degli alunni con disabilità.

