CINEMA RIMINI Da Roma al Fulgor Dalla Festa del Cinema romana la prima stasera alla sala felliniana riminese di COSA SARÀ coprodotto da Rai Cinema protagonista Kim Rossi Stuart

“COSA SARÀ” è una frase fatta fonte di una domanda che ognuno di noi si pone come interrogativo per la vita: di me o di te e di questi tempi, di tutti noi. La canzone di Dalla - De Gregori, poi, diceva: COSA SARÀ, “Che ti svegli al mattino e sei serio. Che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio”, il cosa sarà del film di FRANCESCO BRUNI, sceneggiatore di Virzì (Ovosodo e Il capitale umano), autore del Montalbano Rai, direttore di Scialla, racconta proprio il destino di un regista in stallo che dopo un insuccesso e il canonico... divorzio si ammala di leucemia. Una dottoressa, i figli e pure la ex moglie lo accompagneranno nel percorso di rinascita verso la speranza innanzitutto di trovare un donatore e soprattutto la fiducia negli altri, che diradano la paura.. di vivere.

fz

