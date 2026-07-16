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Da Sinatra ai Sinutre la musica cambia

FRANK SINUTRE in concerto alle Serre d'Estate dei Giardini Margherita di Bologna a cura di KILOWATT

di Francesco Zingrillo
16 lug 2026
Da Sinatra ai Sinutre la musica cambia

Due folli ragazzi mantovani che da 15 anni sperimentano sonorità elettroniche da artigiani in un progetto musicale che non è uno scherzo: FRANK SINUTRE di tutto... Un duo elettronico che mescola gli strumenti classici (chitarra, basso, synth e campionatori) con dispositivi musicali autocostruiti: Reactabox stile Reactable (Cubetti mobili su una superficie, da un controller midi interattivo, che attiva, appunto, loop e melodie). La drum machine inventata ritma e cadenza i tempi dei generi mixati: funky, dance, e ambient in racconti musicali e colonne sonore nati nel mantovano: in mezzo al niente... (dopo aver amato Morrione e Brian Eno, Alan Parsons e John Cage). Cantarci su quando serve è uno dei modi di utilizzare la voce strumentale: la narrazione scompare tra le note e i suoni creativi.




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