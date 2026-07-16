Da Sinatra ai Sinutre la musica cambia

Due folli ragazzi mantovani che da 15 anni sperimentano sonorità elettroniche da artigiani in un progetto musicale che non è uno scherzo: FRANK SINUTRE di tutto... Un duo elettronico che mescola gli strumenti classici (chitarra, basso, synth e campionatori) con dispositivi musicali autocostruiti: Reactabox stile Reactable (Cubetti mobili su una superficie, da un controller midi interattivo, che attiva, appunto, loop e melodie). La drum machine inventata ritma e cadenza i tempi dei generi mixati: funky, dance, e ambient in racconti musicali e colonne sonore nati nel mantovano: in mezzo al niente... (dopo aver amato Morrione e Brian Eno, Alan Parsons e John Cage). Cantarci su quando serve è uno dei modi di utilizzare la voce strumentale: la narrazione scompare tra le note e i suoni creativi.







