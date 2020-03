Da solo, in preghiera, davanti alla reliquia del Santo Marino

Prosegue il pellegrinaggio del Vescovo di San Marino Montefeltro nei luoghi cari alla spiritualità feretrana. IN quella che lo stesso presule, durante la celebrazione domenicale, ha ribattezzato: 'statio quaresimalis di preghiera'.

"Troverò porte chiuse, ma le aprirò per entrare", Mons. Andrea Turazzi nel pomeriggio alle 18.30 sarà nella Basilica del Santo per "innalzare al santo Patrono Marino una preghiera, inginocchiandomi davanti alla sua reliquia e, con la reliquia, impartire la benedizione su tutta la Repubblica e la Diocesi". Da casa sarà possibile possibile seguire in streaming questi eventi attraverso la pagina facebook della Diocesi e partecipare alla preghiera.