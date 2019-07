Da studente svogliato a premiato ricercatore universitario: la storia di Gianluca

Gianluca Borghini

Da studente appena sufficiente a premiato ricercatore dell'Università La Sapienza di Roma. L'ultimo riconoscimento alla Camera dei Deputati, nella categoria ricerca e formazione, per essersi distinto con applicazioni di metodologie bioingegneristiche per valutazione di stati mentali di piloti e controllori di volo. Un bel cambiamento per Gianluca, di Cerasolo, padre naturalizzato sammarinese, con parte della famiglia che vive ancora sul Titano. La laurea, il dottorato, la passione per gli aerei e il cervello divenuta materia di studio e ricerca. Non è una favola, ma una storia di impegno e sacrificio, perché i traguardi nella vita costano in tal senso, iniziata con premesse tutt'altro che incoraggianti. Ma tutto può cambiare.





Nel video l'intervista a Gianluca Borghini, ricercatore Università La Sapienza di Roma