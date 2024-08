Da Torraccia a RTV: fotografi in erba a caccia dello scatto "strano"

Con la loro macchina fotografica hanno catturato piante, insetti, fiori, alberi. E non solo. Dai parchi sammarinesi all'aviosuperficie di Torraccia - con ebbrezza del volo – fino agli studi di RTV. Piccoli fotografi crescono e imparano i trucchi del mestiere. Il loro sguardo sul mondo è spontaneo e pieno di meraviglia, la loro curiosità li spinge ad esplorare la natura che li circonda, sotto l'attenta guida del loro tutor Ercole Giardi. Non lasciatevi ingannare dall'età, si destreggiano bene tra inquadrature, luci e diaframma. Del resto la fotografia, per loro, è una vera passione. Più lo scatto è strano e meglio è: molto apprezzata, ad esempio, la location della galleria.

Sette anni fa il noto fotografo sammarinese inaugurava le prime lezioni per principianti. Da allora non si è più fermato. Cogliendo l'entusiasmo e la voglia di imparare dei più piccoli ha offerto ciò che mancava: un corso tutto per loro, che a insegnamenti e tecnica unisce il piacere dello stare insieme, vivendo tante esperienze diverse. Ci racconta che "è bello vedere i ragazzi che scattano e si divertono, incuriositi dai luoghi in cui andiamo. Cerco di fare foto più fantasiose possibili. Quando vengono mosse, ultra luminose e particolari a loro piace di più".

Nel servizio le interviste al fotografo Ercole Giardi e a suoi piccoli allievi