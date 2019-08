Da VENEZIA a RIMINI: 5!

Servillo e la Golino amatissimi a Venezia e Cannes, al Lido, aprono la filmografia nostrana d'autore col il cinecomic d'esordio IL 5, al Festival in laguna, del fumettista IGORT (autore del prequel con “SINATRA”) pellicola tratta dalla sua graphic novel. “Dalle chine alle cineprese” tra noir e pulp. La storia napoletana anni 70 di PEPPINO LO CICERO killer di camorra considerato un guappo di seconda classe pensionabile torna su piazza dopo la morte del figlio: rinascita, vendetta e tradimento sullo sfondo lugubre e di maniera di un'amicizia partenopea malata. Città piovosa e ombrosa. Assassina... Sigle grafiche e rimandi fumettistici anche in coda celebrano il cinema di genere POLIZIOTTESCO all'italiana in una coproduzione RAI CINEMA 'disegnata' alla Igort appositamente per il cinematografo.

