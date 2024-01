ARTE IN MUSICA DADA' CantaNapoli alla Warhol DOCE DOCE è il singolo di DADA' tratto dal Jingle di un famoso caffè anni 80 presentato al Museo Madre di Napoli parte del progetto musicale MAMMARELLA nel tour 2024

Lei è Gaia Eleonora Cipollaro in arte DADA' classe 1995 napoletana verace. Canta in lingua delle origini sposando la pop art alquanto vintage anni 60 modello Mina. Parte dal MADRE luogo simbolo partenopeo dell'arte moderna e contemporanea. DADA'Viene da X Factor e dal Jova Beach di Castel Volturno ma al MUSEO MADRE di NAPOLI ha dato il meglio di sé rielaborando in un videoclip la reclame (spot e jingle) del napoletanissimo Caffè Kimbo anni 80. Sound psichedelico, colorato e patinato, da rotocalco alla “Milano da Bere” stile Napoletano.

