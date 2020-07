RASSEGNA ESTATE STREAMING "DAFNE" DOWN: un piccolo grande film RAI Continua la rassegna estiva delle coproduzioni della Tv di Stato per il ciclo “DIRECT TO RAIPLAY” per ora solo in streaming, DAFNE di Federico Bondi, in attesa del RITORNO AL CINEMA con il nuovo listino 01 Distribution

Pellicola già promossa al cinema da Istituto Luce Cinecittà. Il film di Bondi con Stefania Casini DAFNE fa parte della selezione di opere d'autore e registi emergenti promossa gratuitamente da RAI CINEMA su RAIPLAY per diversi target di pubblico. L'opera ha vinto il premio della critica al Festival di Berlino per la narrazione di una storia tutta al femminile sul mondo di una trentenne con la Sindrome di Down. Carolina Raspanti è DAFNE, risoluta e vera come le scelte della sua vita. Cerca equilibrio e indipendenza per la bellezza che esprime sul lavoro e in famiglia. Muore prematuramente la madre e si spezza quel tenero legame che la accompagna senza trovare nel padre in crisi il giusto sostegno: diventa lei il centro di quell'amore famigliare spezzato che mette in crisi anche la figura paterna fragile nel lutto coniugale nella preoccupazione per la figlia. La leonessa è lei! DAFNE affronta il futuro ruggendo e fa del copione un piccolo grande lavoro vincente.

