HAPPENING REGIONE Daft&grand: concerto metal unico in Italy Al “Sequoie Music Park” bolognese arrivano gli statunitensi DEFTONES unica tappa italiana del gruppo storico metal insieme al canadese Grandson stasera al Parco delle Caserme Rosse

Metal e rap già dai Novanta DEFTONES solo a Bologna con la nuova leva del New Jersey Jordan Benjanin in arte Grandson. Sonorità alternative e tanta sperimentazione lungo gli anni 2000 in vari album dopo ADRENALINE. Durante il lockdown DEFTONS hanno proseguito il lavoro del progetto GORE in ballo sin dal 2016. Chino Moreno eseguirà molte registrazioni anticipate a NBC San Diego. Provengono dal Dia del los DAFTONES in un grande set. Concertane in nome della band che ha fatto la fortuna del NU METAL americano nel mondo insieme ai LINKIN PARK di Bennington e ai KORN di Jonathan Davis. GRANDSON-BENJAMIN ha le sue origini nel Jersey ma vanta una lunga appartenenza alle esperienze musicali metal canadesi portando in California le sue sonorità. Con il singolo BILLS del 2016 ha raggiunto i 12 mln di stream su spotify. Oggi è sotto contratto con RCA Records oltre al tour odierno europeo con un passaggio bolognese. Hip Hop e musica elettronica ispirate al rock and roll per raccontare storie di vita dai risvolti sociali (salute mentale e dipendenze). Un approccio politico rispetto agli States in un programma antagonista che accomuna DEFT& GRAND: X è il riflesso in un unica lotta antisistema.

fz

