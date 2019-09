Dai Capitani Reggenti un progetto globale per i giovani da Dubai

Il Global Business Opportunities, GBO, è un progetto rivolto ai giovani che prevede formazione e investimenti in denaro sugli imprenditori di domani. I Capi di Stato hanno accolto ospiti e organizzatori per la prima volta sul Monte e nei castelli augurando buon lavoro durante il gradito soggiorno. Conoscersi e farsi conoscere in interscambio reciproco per progredire collaborando al futuro dei rispettivi paesi d'origine. Fare imprenditoria e impresa sociale puntando sulla formazione giovanile, in partnership con diverse organizzazioni collaborando con i governi, è la mission per formare sani imprenditori di domani.

Interviste con DANIELA GIANNONI Coordinatrice GBO San Marino e LINA HOURANI CSR Division Director