MANIFESTO MEETING 2020 Dai CIELI BLU di Bruschi l'azzurro #MEET20 Una scritta per manifesto il MEETING 2020 con la sua famosa colomba stilizzata quest'anno dopo 4 decenni testimonierà oltre la citazione scritta l'anniversario a 10 anni dalla morte del grafico Claudio Bruschi che disegnò il primo manifesto del 1980

Il riminese Bruno Monaco realizza il restyling 2020 dell'originale pensato e disegnato nel 1980 da Claudio Bruschi fondatore della agenzia Vikingo. Una citazione spassionata ed esplicita di date e immagine classica su sfondo azzurro cielo. I CIELI BLU (spazio verso l'alto e l'altro nel gesto di volare) erano nel DNA artistico di Bruschi al quale lo scorso anno gli organizzatori dedicarono una mostra a 10 anni dalla morte di un amico vivo nel MEETING n°40 del 2019. SUBLIME: pulito e moderno, attuale, nella sua rilettura della colomba di pace tratta da Picasso oggi emblema dell'amicizia fra i popoli. Ci MERAVIGLIA ancora la voglia di fare e di andare... coinvolgere gente e personaggi portando passione e curiosità. Sono i volti di tanti giovani partiti 40 anni fa da Milano per Rimini che adesso si mettono in viaggio da tutto il mondo (dal 18 al 23 agosto) per il MEETING20 perché non sono SORDI alle voci dell'umano che grida per la 41^ volta: CI SIAMO.

