SOGGIORNI CULTURALI Dai confini del mondo al Titano: giovani sammarinesi all'estero riscoprono le proprie origini I ragazzi dei Soggiorni Culturali in visita a San Marino RTV

Un viaggio alla scoperta delle proprie radici, quello dei 27 ragazzi che hanno preso parte alla 44esima edizione dei Soggiorni Culturali. Arrivano da Francia, Belgio, Stati Uniti e Argentina, per la maggior parte nipoti di cittadini sanmarinesi emigrati nel secolo scorso e che possono finalmente vivere il paese di cui, fino ad oggi, hanno solo sentito parlare. Tre settimane di soggiorno-studio per approfondire la storia sanmarinese ed esplorare luoghi simbolo della Repubblica, come la sede di San Marino RTV.

"I Soggiorni Culturali sono un'esperienza molto interessante per questi ragazzi che provengono dalle comunità all'estero di San Marino, e che hanno questa opportunità di riscoprire la loro terra d'origine e fare una loro esperienza qua a San Marino" spiega Matteo Ragone, coordinatore del gruppo.

Per la Repubblica, un'opportunità per mantenere vivo il rapporto con i cittadini residenti al di fuori dei confini nazionali e per trasmettere alle nuove generazioni il legame con il paese d'origine e della loro famiglia.

Nel servizio, le interviste ad alcuni dei ragazzi partecipanti a questa edizione dei Soggiorni Culturali

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