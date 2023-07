MUSICA E SOLIDARIETÀ Dai Nirvana ai Queen, le durissime prove di Rockin'1000 domani in concerto a Cesena La band più grande al mondo in scena allo stadio Dino Manuzzi per aiutare l'Emilia-Romagna. Siamo stati alle prove finali.

I preparativi per il concerto rock più grande al mondo entrano nel vivo. Per i musicisti di Rockin’1000 è l’ultimo giorno per provare i grandi classici della storia del rock, prima del mega-evento allo Stadio di Cesena. Tutto sotto il controllo di Daniel Plentz, direttore d’orchestra brasiliano ma tra i più noti nel panorama musicale italiano, che ci ha spiegato la sfida di dirigere 1000 persone allo stesso momento.

Per Rockin'1000 proprio a Cesena tutto era nato nel 2015, da un’idea del geologo faentino Fabio Zaffagnini. Poi il successo internazionale prima che l’alluvione dello scorso maggio richiamasse gli organizzatori in Romagna, per un concerto che sarà anche una raccolta fondi a favore degli alluvionati.

Quattro saranno i musicisti sammarinesi presenti a Rockin’1000, tra cui il cantante Michele Sapignoli, che abbiamo incontrato a Cesena, mentre Roberto Moretti (batterista), Michele Zanotti (bassista) e Roberto Prota (tastierista) erano già stati in visita alla nostra redazione.

L'appuntamento è per sabato 29 luglio alle ore 21:00. Ospite della serata sarà il vincitore di Sanremo 2020 Diodato che proporrà un medley dei Radiohead.

Nel servizio le prove di Rockin'1000, sulle note di Nirvana e Queen, e le interviste a Daniel Plentz, Fabio Zaffagnini e Michele Sapignoli.

