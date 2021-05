Dal 7 maggio, la mostra “Unione Europea: storia di un'amicizia. Adenauer, De Gasperi, Shuman” Segreteria Esteri e Cultura partner della Mostra sui Padri Fondatori dell'Europa voluta dai Giovani DC. Da venerdì, per tutto maggio

Mostra sui padri fondatori dell'Europa, esposizione itinerante, arriva a San Marino grazie ai giovani DC, per rispondere ad una domanda di conoscenza sull'Unione: “le radici, i valori originari, che – dice il Presidente GDC Lorenzo Bugli – “devono tornare al centro del dibattito politico in questa fase di ripartenza”. Cultura europea, nella mostra al Museo di Stato e nelle due conferenze al Titano: il 7 e il 28 maggio, con ospiti tra i quali il vice Presidente del Parlamento Europeo Mario Mauro, vertici del PPE, e con i messaggi del Presidente della Fondazione De Gasperi Angelino Alfano e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Amendola.

"Esperienza culturale, ma anche una occasione – dice il Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi – per riflettere sulle opportunità per San Marino verso una maggiore integrazione, in un ruolo attivo”. Dalla visione culturale, economica, politica di statisti illuminati fino all'oggi: non solo alla luce del percorso di associazione all'Unione, ma anche della “pandemia che – ricorda il Segretario agli Esteri, Luca Beccari - rende ancor più viva l'esigenza di coesione e cooperazione fra Stati”.

Nel video, le interviste al Presidente del Giovani DC, Lorenzo Bugli, al Segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi e al Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari

