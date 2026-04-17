PRIMA FILM RSM Dal Brasile Palma a Cannes vince il Globe candidato agli Oscar L'AGENTE SEGRETO del brasiliano Kleber Mendonça Filho premiato a Cannes vincitore dei Golden Globes e candidato agli Oscar è la pellicola d'autore della settimana cinematografica sammarinese al Concordia di Borgo Maggiore

Il 'tecnologo' 40enne Marcelo in fuga dai “Gorillas” si nasconde nel Carnevale di Recife col figlio, ma!? Un film politico e ironico alquanto noir sulla dittatura ma che va ben oltre... Ambientato non a caso nel '77. “O AGENTE SECRETO” di Filho è critica sociale. Cultura dello sberleffo e del sorriso amaro rivolta all'oggi (non solo Bolsonaro...), urlata, alla brasiliana.

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