Dal Covid alla guerra: "Burrasche", l'ultimo libro di Carlo Romeo Diario di Bordo 2022

Alla conviviale del Rotary Club San Marino porta il suo ultimo “Burrasche”, alle stampe da appena un mese, per Efesto. “È un grande onore – introduce il Presidente del Rotary, Marco Mazza - poter avere la presentazione direttamente dalla scrittore, nonché nostro socio, Carlo Romeo. È un libro bellissimo, dove racconta di tanti personaggi, famosi e non, del suo trascorso e della sua attività professionale, ma anche anche tanti accenni ad incontri umani, familiari, personali. Un libro che offre tante prospettive”.

Diario di bordo, che matura nella crossmedialità: dal blog quotidiano che Carlo Romeo tiene – il Ferian – alle pagine di un libro: tanti racconti, come fotogrammi, analizzano su più piani un anno “apparentemente di passaggio – così scrive Paolo Mieli - ma decisivo e che rimarrà nella storia di questo secolo”.

“È un accompagnamento in un anno che lascerà dei segni – rileva Carlo Romeo -. Siamo entrati in quel 2022 con la paura del Covid e la soddisfazione perché stava finendo e ci siamo trovati subito dopo con una minaccia nucleare”. Il Covid e la guerra, l'Iran, ma anche la cultura e la storia; la radio e la tv; la politica e la società che cambiano; memorie e storie – personali e collettive. Sullo sfondo, sempre il mare: “I miei libri sono ormai tutti libri di mare, il mare è metafora della vita e la vita è metafora del mare. Noi non ci rendiamo conto di quanti termini di mare usciamo senza accorgercene. Per dare una idea di quanto la cultura del mare sia dentro di noi”.

Nel video, l'intervista al Presidente del Rotary, Marco Mazza e Carlo Romeo, giornalista e scrittore

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: