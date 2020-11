PRIMA FILM RSM Dal divano tunisino al lettino parigino Commedia francese d'ambientazione tunisina SAN MARINO CINEMA porta al Concordia alle 21 “UN DIVANO A TUNISI” opera prima di Manele Labidi in replica lunedì 16 novembre e mercoledì 18 sempre la sera

Premio del Pubblico a Venezia per la Giornata degli Autori non per niente MANELE è un caso in Europa per la delicatezza e l'ironia della sua storia. Intanto la regista LABIDI LABBÈ torna alle origini come la psicanalista SELMA (Golshifteh Farahani icona di Jarmush, Ridley Scott e Farhadi) protagonista del lettino tunisino. Dalla Francia al Nord Africa tra rivoluzioni e restaurazioni di ogni genere ( siamo agli albori della destituzione di Ben Ali) ma con il sorriso e la comicità francese tutta femminile. Dal cinema alla psicanalisi, a TUNISI, non è un passeggiata combinare arte e scienza. In una società bipolare sospesa nel dualismo tradizione - modernità in bilico tra avanguardia e reazione c'è il vissuto personale. I dialoghi passano dal dialetto arabo di periferia al francese parigino creando ambiguità, e comicità... (siparietti umoristici e ritratti bizzarri: padri, ragazze e poliziotti, mogli tutti sul lettino camuffato da divano). In analisi alla fine ci va una intera nazione ma in 2 continenti.

fz

